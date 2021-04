Em conversa com Camilla de Lucas no BBB21, Gilberto confessa: ‘Se viro Líder e Viih Tube sai, infelizmente eu votaria em você’ | casa BBB

O doutorando em Economia continua: “Agora, se ela sai e eu sou Líder. A Pocah foi para dois, a Ju (Juliette) foi para dois, os meninos foram para cinco, aí, me doeria no coração, mas eu teria que levar isso em consideração. A única coisa, assim… A Viih voltando e eu viro Líder, por exemplo, eu votaria nela. Mas se ela sai, aí, infelizmente, eu votaria em você, só por isso, entendeu?“.

“Você sabe que eu sou muito sincero. Hoje, seria isso. Agora, se você está no Paredão, eu não consigo votar no Fiuk e na Ju. Aí, eu voto na Pocah porque entre as duas, eu tive conflito com a Pocah, entendeu? Entre Arthur e Fiuk. Óbvio que eu não vou votar em Fiuk, amor da minha vida”, explica Gilberto.