Em conversa sobre jogo, Gilberto declara: ‘A pessoa que eu não voto é Fiuk’ | casa BBB

Na piscina da casa do BBB21, Caio e Gilberto conversam sobre jogo. Os dois falam sobre as prioridades na casa, e o fazendeiro opina: “Acredito que eu devo estar em seus quatro ali, cinco. Acho que você não vota nem em Fiuk, Juliette, João (Luiz), antes de votar em mim. Você vota em mim antes de votar neles”. “Não sei”, responde o pernambucano. “Mas é uma coisa normal do jogo. Isso não muda o nosso crochê”, continua o goiano.