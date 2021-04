em data histórica, Abel Ferreira manda recado para torcedores portugueses do clube paulista

Nesta quinta-feira, dia 22 de abril, é comemorado o Dia da Comunidade Luso-Brasileira. A data marcante não passou batida por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que mandou um recado para os torcedores portugueses.

“Olá, aqui é o Abel Ferreira. Gostaria de mandar um grande e forte abraço à comunidade luso-brasileira que nós apoia, estão sempre conosco em todos os momentos. Eu tive a oportunidade de sentir isso nesta pequena passagem, nessa mini-férias que tive em Portugal. Para vocês, muita saúde, alegria, paz e Avanti Palestra!”, disse em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

A situação mencionada por Abel ocorreu em março, quando o treinador recebeu cerca de 20 dias de folga e viajou para seu país natal. Em Portugal, o técnico recebeu diversas homenagens pelos títulos da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil pelo Palmeiras, sendo condecorado com o título de cidadão honorário e premiado com a Medalha de Ouro da cidade de Penafiel.

Contratado no final de outubro de 2020, Abel Ferreira comandou o Verdão em 39 ocasiões, somando 20 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Com as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil da temporada passada, o português já é o sexto técnico mais vitorioso da história palmeirense, empatado com Ramón Platero e Mário Travaglini, todos com duas conquistas.

Após a vitória na estreia da Libertadores por 3 a 2 contra o Universitario, no Peru, o Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (23) para encarar o Guarani, no Brinco de Ouro, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.