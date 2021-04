Em dia de golaços, Chelsea vence o Porto e fica em vantagem nas quartas de final da Champions League

Deu Blues. No primeiro jogo das quartas de final da Champions League entre Porto e Chelsea, o time inglês venceu os portugueses por 2 a 0. Com gols de Mount e Chilwell, a equipe de Thomas Tuchel larga em vantagem na busca por uma vaga nas semifinais. O jogo aconteceu no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha, por conta de restrições de viagem em meio à Covid-19 na Europa.

MENDY BRILHA

O grande destaque da etapa inicial foi o goleiro Mendy, do Chelsea, que fez grandes defesas ao longo dos 45 minutos. A primeira saiu após o brasileiro Otávio tentar fazer um gol olímpico e a segunda foi depois de cabeceio do zagueiro Pepe.

CHANCE ÚNICA

O Chelsea chegou ao gol de Marchesín apenas uma vez no primeiro tempo. E foi mais que o suficiente para abrir o placar. Aos 31 minutos, Jorginho tocou para Mason Mount na entrada da área e o camisa 19, de primeira, deu um lindo giro para passar por Zaidu e bater forte para marcar.

Mount marcou seu primeiro gol na Champions (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

COM CATEGORIA

O segundo tempo estava morno e parecia que o placar iria se manter intacto até o final. Aos 39, Pulisic acertou a trave e o lance parece ter animado o Chelsea. Na jogada seguinte, Chilwell aproveitou erro de Corona, que não conseguiu dominar direito, e roubou a bola. Com calma e categoria, o lateral invadiu a área, driblou Marchesín e ampliou.

BOA VANTAGEM

Com o resultado, o Chelsea pode até mesmo perder o jogo de volta por um gol de diferença que ainda assim avança para as semifinais. Apesar de o segundo jogo acontecer no mesmo estádio, a regra do gol fora de casa será mantida.

SEQUÊNCIA

​Porto e Chelsea se enfrentam novamente na próxima terça-feira (13), novamente no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, por conta de restrições da Covid-19, para decidir quem avança para a semifinal da Champions League.