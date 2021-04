Em entrevista, Andrey desconversa sobre interesse do Santos: “Não chegou nada a mim”; Peixe está liberado para contratar

Apesar da saída confirmada do atacante Soteldo, o Santos tem o que comemorar após a negociação, pois foi assim que o Peixe conseguiu quitar a dívida que tinha com o Huachipato pela contratação do próprio jogador venezuelano e enfim está livre do transferban, que proibia o clube de agir no mercado de transferências.

Sentindo a ausência de Sandry no meio de campo, que deve perder praticamente toda a temporada de 2021 por conta de uma grave lesão, o Santos pode agora buscar no mercado da bola um meio-campista para chegar com status de titular no time do técnico Ariel Holán.

E um dos nomes apontados foi o do volante Andrey, que atualmente defende o Vasco. O Peixe teria feito uma sondagem ao atleta que tem contrato até o final de 2021 com o clube carioca. A direção cruz-maltina já iniciou movimentos para renovar com o jogador, mas o Santos pode seduzir o atleta com um projeto para disputar a Libertadores e a Série A.

Andrey: em ação pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Porém, o jogador sinalizou com uma renovação no Vasco. “Meu foco no momento é totalmente no Vasco e quero cada vez mais representar essa camisa da melhor maneira. Foi aqui onde aprendi tudo que sei hoje. Acredito que a conversa do meu empresário com o clube acontecerá no momento certo”.

Ainda em entrevista ao site IG, Andrey descartou que tenha recebido qualquer contato do Santos nas últimas semanas. “Não chegou nada a mim sobre esse interesse do Santos. Meu foco está totalmente em representar o Vasco dentro de campo. Deixo essas questões para o meu staff que cuida da minha carreira”, comentou.