Em entrevista, Florentino Pérez fala da Superliga: ‘Continua a existir, mas projeto está em stand by’

Nesta quarta-feira, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e da Superliga Europeia, foi entrevistado pelo programa El Larguero, da Rádio Cadena SER, da Espanha, e falou sobre a competição. O dirigente espanhol garantiu que o torneio continua e descartou o seu fim, mesmo após a desistência dos seis clubes ingleses. O dirigente declarou que o ‘projeto está em stand by’.

SOBRE A RESPOSTA DAS ENTIDADES

– Nunca vi tanta agressividade. Era algo orquestrado, nos surpreendemos. Quando demos a notícia, pedimos para ver o presidente da UEFA e FIFA. Não nos responderam – falou Florentino Pérez.

O dirigente espanhol seguiu falando sobre a resposta da UEFA ao anúncio da Superliga.

– Em 20 anos (no futebol), nunca vi esta agressividade na minha vida. Ameaças, insultos, como se tivéssemos matado o futebol. A UEFA fez um espetáculo, que eu também fiquei surpreso. Foi como se tivéssemos atirado uma bomba atômica – disse.

Pérez também criticou o fato de o presidente da UEFA receber um alto salário, algo que ele já havia dito em outras entrevistas.

– O Real Madrid é rico em troféus. Eu não ganho um centavo, o presidente da LaLiga e o presidente da UEFA têm sim um salário – afirmou.

O dirigente também criticou os ataques de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, à nova competição.

– Quero um presidente que não insulte. Os formulários são importantes. Essa forma de insultar um presidente de clube. Você tem que dar o exemplo – criticou Pérez.

O ANÚNCIO DA SUPERLIGA

– Estou um pouco triste e desapontado. Há três anos que trabalhamos neste projeto da Superliga para lutar contra a situação econômica que vivemos – disse Florentino Pérez.

Florentino ainda falou mais sobre a forma como a competição foi anunciada para o público.

– Não mudaria nada na forma como anunciamos a Superliga. Tínhamos preparado cada um para falar. Não aconteceu porque, com uma agressividade terrível, nos mataram – falou o dirigente.

– Acho que não o apresentamos bem, mas eles não nos deram a oportunidade de explicar bem. Não nos deram a oportunidade porque não querem – disse.

LIGAS NACIONAIS

– É muito fácil de entender: a Liga é intocável. Onde você tem que arrecadar dinheiro é durante a semana. Esse formato claramente não funciona. Não pode ser da Liga Espanhola, que as equipas da frente percam dinheiro e as outras ganhem dinheiro – falou Florentino.

Pérez seguiu falando sobre como o nível dos Campeonatos Nacionais não é rentável aos gigantes.

– Dizem que somos iguais, muito contentes. Mas há jogos que ninguém vê. Além do mais, é difícil para mim vê-los. Da Espanha, Inglaterra e Itália. A única forma de ter renda é ter algum tipo de competição que gere muita renda, mas não para que os ricos fiquem mais ricos – afirmou Pérez.

Florentino Pérez ainda falou sobre algo que ele afirma categoricamente, que é a falta de interesse do público jovem no futebol atual.

– Os jovens não assistem mais ao futebol. 40% dos jovens de 16 a 24 anos NÃO assistem ao futebol – pontuou.

PERDAS FINANCEIRAS

– Entre as 12 equipes, perdemos 650 milhões na última temporada. Nesta temporada, mais duas ou três vezes. Este formato claramente não funciona – falou o dirigente.

Florentino ainda falou sobre as perdas financeiras do clube sendo agravadas pela pandemia de Covid-19.

– Há pessoas que acreditam que nada aconteceu, ainda há pessoas que não acreditam na Covid-19. Eles acreditam que nada mudou e que a vida mudou. Os jogadores do Real baixaram o seu salário. Em todas as empresas os salários foram reduzidos. Todos nós fizemos um sacrifício e o futebol precisa de um sacrifício. Se pensarmos que nada aconteceu, um dia choraremos – disse.

A LIGA CONTINUA?

– A Superliga continua a existir, mas o projeto está em ‘stand by’. A Juventus não saiu e nem o Milan. Falei com o Agnelli três vezes hoje. Seria um pecado se não consolidássemos este formato

– Havia alguém entre as seis equipes inglesas que não tinha muito interesse na Superliga e que começou a contagiar as outras. É uma equipa que nunca se convenceu

FRANCESES E ALEMÃES

– O projeto da Superliga era viável sem os alemães e os franceses, com certeza. Isso não vai dificultar as relações com o PSG. Sou amigo de todos, eles sabem o que fiz pelo futebol. Tenho a credibilidade do povo – disse Florentino.

– Não garanti que antes de julho o Bayern e o PSG também estariam na Superliga – completou.