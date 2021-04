Em estreia na Globo, Ana Clara dá spoiler de Jogo da Discórdia do BBB21 · .

Na estreia do Plantão BBB na grade da Globo nesta segunda-feira (5), Ana Clara Lima entregou um spoiler sobre o Jogo da Discórdia que será realizado na edição desta noite no BBB21. De acordo com a apresentadora novata na TV aberta, os confinados terão que classificar o jogo de cada um dos rivais pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Mais tarde, a gente vai ter a seguinte dinâmica: o melhor jogador, o pior jogador e quem joga sujo. Eles vão ter que apontar quem faz uma coisa que você não faria”, entregou Ana Clara.

No Plantão BBB, a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, foi anunciada como a comentarista fixa das segundas-feiras. O vespertino ainda contou com a participação de Silvero Pereira como convidado.

Para Tia Má, o melhor jogador é João Luiz Pedrosa, quem joga sujo é Rodolffo e os piores da dinâmica são Thaís Braz e Arthur Picoli. O ator opinou que Rodolffo joga sujo e que Arthur está fazendo hora extra. “Está na hora de dar tchau para esse babaca”, disparou.

Viih Tube foi a participante mais comentada no programa da estreia. O jogo da youtuber, que nunca foi para um paredão e só foi mencionada uma vez no confessionário nas dez primeiras semanas de reality, acabou se tornando assunto para debate.

Tom Cavalcante narrou a formação de paredão como se fosse uma partida de futebol, já Tadeu Schmidt apareceu em um vídeo para brincar sobre o quadro artilheiro musical –Juliette Freire escapou do paredão três vezes no domingo (4): duas delas pelo desempate da líder Viih Tube na votação da casa, e a última no Bate e Volta.

O Plantão BBB também serviu para aumentar a exposição dos patrocinadores do Big Brother Brasil. As mesmas marcas cotistas do BBB21 foram exibidas na transição do Jornal Hoje para a atração de Ana Clara, que durou aproximadamente meia hora e teve um intervalo comercial.

No programa de terça-feira (6), Marcelo Adnet estreia como comentarista fixo e Babu Santana aparece como convidado. Além do humorista e de Tia Má, o Plantão BBB terá a youtuber Foquinha, e as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan nas análises diárias.

Veja abaixo imagens do Plantão BBB:

