Em fase artilheira, Fred iguala marca dos seus melhores inícios de temporada

Vivendo seu últimos momentos no futebol, o experiente atacante Fred igualou uma meta importante na sua carreira: aos 37 anos e em sua segunda passagem pelo Fluminense, o ídolo do Tricolor alcançou os números do seu melhor início de temporada. Assim, com três gols em duas partidas, o capitão do Flu igualou seus desempenhos de 2011 e 2015, quando também defendia o clube das Laranjeiras.



> Veja a classificação do Campeonato Carioca

A artilharia de Fred não é novidade para ninguém. Durante toda a sua carreira, por exemplo, o atleta só não balançou as redes nas duas primeiras partidas da temporada nos anos de 2007 – quando teve seu pior início de ano e ficou 13 jogos sem marcar pelo Lyon -, 2008, 2012, 2014, 2018 e 2020.

Entretanto, após um 2020 como referência, principalmente no quesito da liderança – marcou apenas 5 vezes em 28 jogos -, nesta temporada o atacante voltou a exercer seu faro de gol afiado. Assim, com 26 jogos a menos Fred já alcançou 60% dos gols realizados no último ano.

+ Rumo à Libertadores: confira os maiores artilheiros do Fluminense na competição

Embora o Fluminense tenha perdido para o Volta Redonda, por 3 a 2, na sexta rodada do Carioca, o atacante Tricolor “deu aula” de posicionamento. Com isso, após passes dos jovens Martinelli e Gabriel Teixeira, Fred, na pequena área, completou com o pé direito e de cabeça, respectivamente, para marcar seus primeiros tentos na temporada de 2021.

Já contra o Vasco, adversário no qual fez seu primeiro gol no retorno ao Flu, o jogador, mais uma vez, mostrou que, independente da idade, a cabeçada é definitivamente seu ponto forte. Assim, o atleta subiu mais que toda a zaga vascaína para anotar seu terceiro gol em duas partidas.

Confira todos os desempenhos de Fred em seus dois primeiros jogos ao longo dos 18 anos de carreira:

2003 – América Mineiro – dois gols nos dois primeiros jogos.

2004 – América Mineiro – três gols nos dois primeiros jogos.

2005 – Cruzeiro – nenhum gol nos dois primeiros jogos.

2005/2006 – Lyon (FRA) – dois gols nos dois primeiros jogos.

2006/2007 – Lyon (FRA) – um gol nos dois primeiros jogos

2007/2008 – Lyon (FRA) – nenhum gol nos dois primeiros jogos

2008/2009 – Lyon (FRA) – nenhum gol nos dois primeiros jogos

2009 – Fluminense – três gols nos dois primeiros jogos

2010 – Fluminense – dois gols nos dois primeiros jogos

2011 – Fluminense – três gol nos dois primeiros jogos

2012 – Fluminense – nenhum gol nos dois primeiros jogos

2013 – Fluminense – um gol nos dois primeiros jogos

2014 – Fluminense – nenhum gol nos dois primeiros jogos

2015 – Fluminense – três gols nos dois primeiros jogos

2016 – Atlético Mineiro – um gol nos dois primeiros jogos

2017 – Atlético Mineiro – um gol nos dois primeiros jogos

2018 – Cruzeiro – nenhum gol nos dois primeiros jogos

2019 – Cruzeiro – um gol nos dois primeiros jogos

2020 – Fluminense – nenhum gol nos dois primeiros jogos