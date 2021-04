Em homenagem a Gugu Liberato, filhos criam rede para espalhar boas notícias · .

Em homenagem a Gugu Liberato (1960-2019), os filhos João Augusto, Marina e Sofia Liberato criaram a Rede Gugu de Boas Notícias, projeto que vai transformar as redes sociais do apresentador em uma plataforma para espalhar informações positivas e bons exemplos do Brasil e do exterior. A iniciativa será lançada neste sábado (10), dia em que o jornalista completaria 62 anos.

Diariamente haverá uma publicação no Instagram, no Facebook e no Twitter de Gugu com histórias positivas e iniciativas em “prol de um mundo melhor” e que sejam capazes de inspirar as pessoas.

As postagens vão mostrar indicações de lugares, livros, filmes, ações inspiradoras e informações em áreas como saúde, vida saudável, sustentabilidade, educação e projetos voltados para a conscientização da humanidade.

O projeto é encabeçado pelos filhos do apresentador e tem curadoria da jornalista Esther Rocha, assessora e amiga do apresentador. A Rede Gugu de Boas Notícias é uma maneira que encontraram de homenagear o comunicador.

Recentemente, Marina revelou que tem a intenção de produzir um longa-metragem para honrar o legado de seu pai como apresentador. “Eu penso em fazer um filme”, revelou em entrevista ao lado de seus irmãos no programa A Noite É Nossa, da Record.

“Todo mundo fala que eu pareço muito com ele na maneira de falar. Eu sinto que, quando eu faço Stories [no Instagram], as pessoas reconhecem ele. [A morte do meu pai] Foi [algo] muito doloroso, porque hoje em dia eu penso: ‘Podia ter feito aquela coisa com ele’, e agora não dá mais para fazer isso”, completou ela, que tem 16 anos.

Um dos principais nomes da televisão brasileira, Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, em decorrência de uma queda acidental de cerca de quatro metros de altura em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, quando fazia um reparo no ar-condicionado do sótão.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia