Em Império, Lilia Cabral estreou na Sapucaí com roubada, guindaste e temporal · .

Maria Marta ganhou o público ao dançar xaxado para desarrumar a cama de José Alfredo (Alexandre Nero) em Império (2015), mas Lilia Cabral não teve a mesma sorte ao cair no samba. Em sua estreia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a atriz enfrentou uma cilada atrás da outra para gravar a novela das nove no meio do Carnaval.

A produção aproveitou o desfile do Salgueiro para captar as imagens que seriam usadas nas sequências em que a fictícia União de Santa Tereza prestava homenagem ao comendador. Boa parte do elenco saiu pela escola, incluindo a intérprete que até então só tinha acompanhado a folia pelos camarotes.

Ela, entretanto, entrega uma roubada ao ser içada pelo “Carvalhão”, como é apelidado o guindaste que leva os destaques até as suas devidas posições nos carros alegóricos.

“Eu fiquei lá em cima com o pé quebrado e abandonada no meio de um temporal horroroso. Todo mundo correu por causa daqueles raios todos, mas eu continuei no alto com meu guarda-chuva. Acho que em outros tempos eu pediria para descer, mas o clima nos bastidores era tão bom que levei na esportiva”, confidencia a artista ao ..

A atriz tinha fraturado um dos dedos dos pés nos dias anteriores à gravação, mas nem por isso pensou em desistir. “Se você pensar qual é a emoção quando o carro vira e entra na avenida, eu não vou saber te responder. É algo tão puro que não tenho palavras. Entra por dentro, pelo sangue. É inesquecível”, assegura a mãe de Giulia Figueiredo.

Cinema do líder

Império ganha uma reprise em horário nobre a partir da próxima segunda (12), e Lilia espera que o público receba a novela da mesma maneira que as convidadas de Viih Tube para uma sessão de cinema no Big Brother Brasil 21. A atriz confessa que passou horas espiando a recepção da então líder e suas aliadas sobre o folhetim de Aguinaldo Silva.

“Elas estavam histéricas com a trama, mas elas tiveram uma boa sacada ao falar que a Eliane [Vanessa Giácomo] era o grande amor do comendador e que Maria Marta era a maior parceira. Só que eu lutei a novela inteira para ouvir o José Alfredo dizer justamente o contrário”, brinca

A intérprete ficou tão curiosa sobre a reação dos brothers que continuou acompanhando o reality mesmo depois que o primeiro capítulo chegou ao fim. “Eu lembro que o Fiuk estranhou quando as meninas disseram que a novela ia voltar, porque ele percebeu que a coisa estava séria aqui fora”, aponta.

A artista não esconde a sua tristeza com o agravamento da pandemia de Covid-19, mas espera que a história de Maria Marta traga um pouco de alento para os espectadores. “A gente vive uma situação muito dolorosa, abarrotada de tristeza, mas eu tenho a impressão de que a novela vem para nos entreter e divertir um pouco”, filosofa a paulistana

Império ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado pela reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. O recrudescimento da crise sanitária obrigou a emissora a adiar a estreia da inédita Um Lugar ao Sol para o segundo semestre deste ano.

Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das nove que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

