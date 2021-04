Em jogo agitado, Grêmio empata com o São Luiz pelo Campeonato Gaúcho

O Grêmio foi a campo na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira, pela oitava rodada do campeonato gaúcho. Com uma equipe cheia de jovens, o Tricolor acabou empatando com o São Luiz por 2 a 2.

Primeiro tempo:

A primeira etapa da partida foi muito agitada, com direito a gols dos dois lados. No inicio da partida, a principal arma de um Grêmio cheio de jovens foi o volante Darlan. E em um lançamento de Darlan para o também jovem Léo Pereira, o Grêmio quase abriu o placar. Ele invadiu a defesa rival, conseguiu fazer a finalização, mas acabou parando no goleiro do São Luiz, Renan Rocha.

Não demorou muito para a equipe de Porto Alegre abrir o placar. Em um novo lançamento de Darlan, Léo Pereira tirou do goleiro e estufou as redes para fazer 1 a 0.

A reação do São Luiz não demorou pra acontecer. Aos 17 minutos, Ariel chegou pela direita, fez um cruzamento rasteiro para dentro da área, Hugo Almeida preparou o tradicional pivô e Gustavo Xuxa chegou finalizando para as redes em uma verdadeira bomba que só parou no fundo do gol.

Segundo tempo:

A etapa final não foi diferente da inicial. Mas quem começou dando perigo para a defesa do Grêmio foram os mandantes. O São Luiz, logo nos primeiros minutos, acionou o lateral Lucas Carvalho pelo lado esquerdo. Ele se livrou de uma marcação dupla e finalizou em cima do goleiro tricolor.

A pressão do São Luiz continuou. Em um cruzamento de Gabriel Araújo, o volante Leandro Leite desviou com perigo, mas o experiente zagueiro tricolor David Braz afastou para o alivio do goleiro. Pouco tempo depois, Paulinho Santos apareceu livre na pequena área e, sem marcação em um lance de escanteio, virou o placar para o São Luiz. Mesmo com o triunfo momentâneo, o time do interior do Rio Grande do Sul não deixou de atacar e quase ampliou com Gustavo Xuxa.

Enquanto o São Luiz tinha Gustavo e Lucas Carvalho como suas principais armas para o ataque, o Grêmio continuava tendo em Darlan sua válvula de escape. E novamente o jovem apareceu com destaque. Dessa vez, com uma assistência para Léo Chú, que marcou em um chute rasteiro e deixou tudo igual aos 26 da segunda etapa.

FICHA TÉCNICA

SÃO LUIZ 2 x 2 GRÊMIO

Local: Estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo (RS)

Data e hora: 31/03/2021 – 22h00

​Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: André da Silva Bitencourt e Fabulo Oliveira Diniz

Cartões amarelos: Léo Pereira (40’1ºT), Lucas Silva (35’2ºT)

Cartões vermelhos:

GOLS: Léo Pereira (10’/1ºT), (0-1), Gustavo Xuxa (17’1ºT) (1-1), Paulinho Santos (13’/2ºT) (2-1), Léo Chú, (26’/2ºT) (2-2)

SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)



Renan Rocha; Lucas Carvalho, Rafael Goiano, Jadson (João Marcus aos 10’2ºT) e Márcio Goiano; Gabriel Araújo, Leandro Leite (Jeferson Pril aos 29’/2ºT) Paulinho Santos e Ariel Marques; Hugo Almeida (Douglas Kemmer aos 46’/2ºT) e Gustavo Xuxa (Gormano aos 29’/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Alexandre Mendes)



Brenno; Cortez, David Braz, Heitor e Victor Ferraz; Darlan, Bobsin (Pedro Lucas aos 17’/2ºT) e Lucas Silva; Éverton (Léo Chú aos 17’/2ºT), Elias Manoel (Fernando Henrique aos 40’/2ºT) e Léo Pereira