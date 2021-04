Em jogo com três cartões vermelhos, Avaí e Marcílio Dias ficam no empate sem gols

Em busca de vitória para se assegurar entre os oito primeiros times do Campeonato Catarinense, o Avaí recebeu o Marcílio Dias na Ressacada, mas não conseguiu sair do 0 a 0. Em jogo de poucas chances, o empate sem gols acabou sendo o mais justo pelo futebol apresentado.

Com o resultado, o Avaí cai para a oitava colocação, com oito pontos conquistados em seis jogos. Do outro lado, o Marcílio Dias vai a 11 pontos e permanece na quarta colocação.

O primeiro tempo do jogo apresentou pouca criatividade das equipes. As melhores chances ficaram com o Avaí, mas o goleiro Belliato garantiu que a equipe da casa não abrisse o placar. No segundo tempo, o destaque foi para o jogo violento, o que rendeu oito cartões amarelos e três vermelhos.

O Marcílio Dias volta a campo em casa pelo Campeonato Catarinense neste domingo, às 16 horas (de Brasília). A partida será no Estádio Dr. Hercílio Luz, contra o lanterna Criciúma. Também no domingo, o Avaí visita o Metropolitano no Estádio Hermann Aichinger, casa do adversário. O jogo também está marcado para as 16 horas.

Metropolitano vence a primeira no Catarinense

No outro jogo desta quinta-feira, o Metropolitano visitou o Concórdia no Estádio Domingos Lima às 16 horas e saiu com a vitória por 3 a 1. A equipe visitante marcou três vezes em oito minutos no começo da segunda etapa, com Eberê, França e Daniel Bahia. Cleisson Tetê ainda marcou no final do jogo, mas o Concórdia não conseguiu reagir.