Em jogo eletrizante, PSG vence o Saint-Étienne por 3 a 2

Neste domingo, o Paris Saint-Germain entrou em campo para enfrentar o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês. Sem muitos de seus principais jogadores, o time sofreu muito, mas conseguiu sair com a vitória nos últimos minutos de jogo.

Com o resultado, o PSG chega a 69 pontos e encosta no líder Lille, que tem 70, mantendo ainda mais intensa a briga pelo título. Já o Saint-Étienne, que esteve próximo de roubar pontos do adversário, fica na 13ª posição com 39 pontos e ainda corre risco de rebaixamento, matematicamente.

O jogo só começou a ficar emocionante aos 32 minutos do segundo tempo, quando o ex-flamenguista Trauco fez belo cruzamento na área e Bouanga abriu o placar para o Saint-Étienne. O empate veio um minuto depois, na saída de bola do PSG, quando Mbappé foi lançado nas costas da defesa e empatou.

Aos 40, o jovem atacante francês sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou para virar o jogo. Tudo parecia bem para os donos da casa, mas Bougana arriscou um chute de fora da área e, no rebote do goleiro Rico, Hamouma empatou novamente, já aos 46 minutos. Depois de bola na trave e muita pressão, Icardi recebeu cruzamento de Di Maria e fez o gol no último lance da partida.