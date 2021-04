Em jogo equilibrado, Real Madrid e Chelsea empatam em 1 a 1 pela partida de ida das semifinais da Champions League

Pela partida de ida das semifinais da Champions League, Real Madrid e Chelsea se enfrentaram nesta terça-feira (27), no Alfredo Di Stéfano, às 16h (horário de Brasília). Nas fases anteriores, os merengues eliminaram Atalanta e Liverpool, enquanto os Blues deixaram para trás Atlético de Madri e Porto. Você acompanhou o minuto a minuto em tempo real do jogo aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol pela Champions League (Foto: Getty Images)



Quem saiu na frente foi o Chelsea. Pulisic recebeu lançamento longo de Rüdiger, deixou Courtois para trás e finalizou para o gol vazio. Ainda na primeira etapa, os merengues deixaram tudo igual: cruzamento de Marcelo, desvios de Casemiro e Militão e finalização de voleio de Benzema.

Na segunda etapa, o equilíbrio prevaleceu. As equipes tiveram posse de bola praticamente igual, e uma diferença irrisória em passes trocados. Com isso, os Blues vão para a partida de Londres podendo empatar por 0 a 0.

Real Madrid x Chelsea: assista como foi o tempo real da partida da Champions League

