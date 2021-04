Em jogo movimentado, Volta Redonda e Botafogo empatam pelo Campeonato Carioca

Na noite deste sábado, Volta Redonda e Botafogo empataram por 2 a 2, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. Felipe Ferreira, logo aos dois minutos de jogo, e Rafael Navarro, de cavadinha, marcaram para o Alvinegro. Pelo lado do Voltaço, os gols foram marcados pela dupla Luciano Naninho e Alef Manga, o artilheiro da competição.

Botafogo perdeu chance de entrar no G4 do Carioca (Reprodução/Twitter)

Com o resultado, o Volta Redonda está matematicamente classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Por sua vez, o Botafogo desperdiçou a chance de chegar ao G4 – mesmo que provisoriamente – e se complica na luta pela classificação.

Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, diante do Fluminense, no Maracanã, em horário ainda a ser definido. Já o Volta Redonda visita o Bangu, no estádio de Moça Bonita, em horário também ainda a ser definido.

GOL RELÂMPAGO

Mais uma vez, o Alvinegro começou o jogo com intensidade e abriu o placar. Logo aos dois minutos da primeira etapa, Marco Antônio enfiou boa bola para Felipe Ferreira que fez o “facão” entre os zagueiros do Volta Redonda. O camisa 17 ajeitou o corpo e bateu forte, a bola desviou na zaga, bateu na trave e estufou a rede do Voltaço.

Na oitava rodada, contra a Portuguesa, Felipe Ferreira também conseguiu um gol relâmpago. Com apenas alguns segundos de partida, Marcinho cruzou na área para o camisa 17 balançar as redes.

QUASE O SEGUNDO

Com um começo eletrizante, o Botafogo poderia ter chegado ao segundo gol com menos de dez minutos de jogo. Depois de servir Felipe Ferreira, Marco Antônio quase deixou o dele. O camisa 70 recebeu passe de Ricardinho, fez boa jogada individual, invadiu a área e obrigou o goleiro Vinicius a fazer boa defesa.

VOLTAÇO RESPONDE

O ímpeto do Botafogo não se manteve e logo na metade do primeiro tempo o Volta Redonda começou a equilibrar a partida até ser melhor em campo. Isso culminou no empate do time da casa. O lance começou com o próprio autor do gol: Luciano Naninho.

Após cobrança de falta do próprio camisa 10, a bola bate na barreira e sobra para Alef Manga, que bate cruzado. A bola sobrou para o próprio Luciano Naninho que ajeitou o corpo e bateu rasteiro, colocado e sem chances para o goleiro Douglas Borges.

VOLTA REDONDA ASSUSTA

Por pouco o Voltaço não foi para o intervalo com a vantagem no placar. Alef Manga partiu para cima de Gilvan e chutou cruzado. A bola passou por Douglas Borges e João Carlos não conseguiu chegar a tempo de empurrar a bola para o fundo do gol.

GOL DE VIDEOGAME

O Botafogo retornou bem do intervalo e conseguiu, novamente, tomar a frente do placar. Matheus Frizzo, ainda do campo de defesa, enfiou boa bola para Marco Antônio, que fez um corta luz. Assim, a bola chegou até Rafael Navarro, que venceu Luan Leite na corrida, invadiu a área e, de cavadinha, venceu o goleiro Vinícius para por o Alvinegro em vantagem.

BOTAFOGO DORME, E ALEF MANGA NÃO PERDOA

O Alvinegro era melhor dentro de campo, mas bastou um erro para o Volta Redonda voltar ao jogo. Após boa jogada de contra-ataque, Luciano Naninho enfiou boa bola para Alef Manga, que sozinho dentro da pequena área, não desperdiçou. Se antes, o camisa 11 serviu o camisa 10, foi a vez de Naninho deixar Manga em posição de marcar.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Botafogo

Data-Hora: 10/04/2021, às 21h05

Estádio: Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Ivan Silva Araújo (RJ)

Cartões amarelos: Felipe Ferreira e Marco Antônio (BOT), Heitor e Alef Manga (VOL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Felipe Ferreira (0-1) (02’/1ºT), Luciano Naninho (1-1) (39’/1°T), Rafael Navarro (1-2) (06’/2°T), Alef Manga (2-2) (16’/2ºT)



VOLTA REDONDA: Vinícius; Oliveira, Heitor, Luan Leite e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Junior e Luciano Naninho (Marcos Bebê 38’/2ºT); Alef Manga, Marcos Vinícius (Caio Vítor 17’/2ºT) e João Paulo. Técnico: Neto Colucci.



BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca (Paulo Victor 35’/2ºT) ; Luiz Otávio, Matheus Frizzo e Ricardinho (Marcinho 15’/2ºT); Felipe Ferreira (Ronald 35’/2ºT), Marco Antônio (Ênio 24’/2ºT) e Rafael Navarro (Matheus Nascimento 24’/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.