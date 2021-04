Em jogo truncado, Palmeiras empata com o Botafogo-SP fora de casa pelo Paulistão 2021

Em partida válida pela sexta rodada do Paulistão 2021, Botafogo-SP e Palmeiras empataram pelo placar de 0 a 0 no Estádio Santa Cruz. Com o resultado, o Tricolor chegou aos seis pontos e está na terceira colocação do seu grupo. Já o Alviverde se manteve no terceiro lugar do grupo C, com nove pontos em seis jogos.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista 2021

Domínio palmeirense com muitas chances de gol alviverdes

Na primeira metade da etapa inicial, as propostas dos dois times eram claras, o Botafogo-SP ficava esperando no seu campo e o Palmeiras criava as chances com muita paciência e aos poucos ia chegando cada vez mais perto do gol do Tricolor. No sistema montado por Abel Ferreira com três zagueiros, os vários homens de ataque do Palmeiras não davam outra opção para o adversário se não apostar nos contra-ataques.

Com Wesley sendo a principal peça ofensiva do Palmeiras, o jovem garoto palmeirense se movimentava muito no ataque e buscava aparecer livre nas costas da zaga do Botafogo para abrir o placar. Entretanto, os espaços eram quase nulos e ficava difícil de chegar equilibrado para finalizar no gol.

Palmeiras diminui o ritmo e Botafogo-SP começa a equilibrar o jogo

A partir dos 25 minutos, o Verdão diminuiu a velocidade e a intensidade na troca de passes e o Pantera passou a ter mais o controle da posse de bola, porém o Palmeiras ainda administrava a partida por ter mais qualidade e evitava que os mandantes chegassem perto do gol de Weverton.

As melhores chances do Botafogo nasceram de contra-ataques ou bolas paradas, como alguns escanteios que levaram algum perigo.



Segundo tempo começa com Botafogo levando perigo nas bolas paradas

Seguindo o final do primeiro tempo, o Tricolor continuou priorizando o sistema defensivo, porém passou a criar chances reais de gol por meio das bolas paradas. Após cruzamento na área em cobrança de falta, o zagueiro do Botafogo, Victor Ramos estufou o peito e obrigou o goleiro Weverton a fazer uma excelente defesa.

Em outras oportunidades, algumas cobranças eram batidas direto no gol, passando perto do gol alviverde. O Palmeiras começou a ter mais dificuldades de infiltrar da defesa adversária e usou das bolas longas para achar alguma brecha na zaga. A troca de passes já não era mais tão efetiva e a marcação do Botafogo ficou mais forte e dificultou a saída de bola palmeirense.

Abel deixa o time mais ofensivo para sair da pressão mandante

Com dificuldade para fazer a saída de bola desde trás, o técnico do Palmeiras colocou Scarpa para desafogar essa pressão e conseguir chegar no ataque com mais facilidade, mas o jogo não mudou e a marcação do Botafogo seguiu forte para impedir que o Verdão abrisse o placar.

A partida seguiu nesse ritmo até o final e ficou muito amarrada no meio campo, não colocando os atacantes para participarem do jogo, dessa forma os goleiros viraram espectadores na segunda metade da etapa final e a posse de bola trocava muitas vezes entre as equipes.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no dia 21 de abril. Já o Palmeiras enfrenta o Universitario, pela Copa Libertadores, no dia 21 de abril.

Ficha Técnica

BOTAFOGO-SP 0 x 0 PALMEIRAS

Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

Data-Hora: 18/04/2021 – 20h00

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Vinicius Furlan, Leandro Matos Feitosa e Celso Barbosa de Oliveira

Público/renda: SEM PÚBLICO

Cartões amarelos: Victor Ramos, Rodrigo e Kaio Magno (BOT); Lucas Esteves, Gabriel Silva e Newton (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

BOTAFOGO-SP: Igor Bohn; Rodrigo, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson, Victor Bolt e Renatinho (John, 24’/2ºT); Richard (Vinicius Kiss, 37’/2ºT), Neto Pessôa (Kaio Magno, 37’/2ºT) e Luketa (Bruno Santos, 41’/2ºT). Técnico: Argel Fuchs

PALMEIRAS: Weverton; Kuscevic (Gustavo Scarpa, 20’/2ºT), Renan e Vanderlan; Matias Viña, Fabinho, Lucas Esteves e Gustavo Garcia; Giovani (Willian, 29’/2ºT), Rafael Elias (Newton, 29’/2ºT) e Wesley (Gabriel Silva, 11’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira