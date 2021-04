Em meio a críticas da torcida, Tiago Nunes expõe avaliação de Matheus Henrique no Grêmio; Darlan também é pauta em coletiva

O técnico Tiago Nunes estreou com o pé direito no Grêmio. Atuando no estádio Colosso da Lago, em Erechim, o Tricolor bateu o Ypiranga pelo placar de 3×2 e garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Após abrir três gols de vantagem na etapa inicial, a equipe tomou um susto logo no início do segundo tempo, mas conseguiu mater o resultado.









Após o confronto, o treinador foi questionado a respeito da situação de Matheus Henrique. O meio-campista vem sendo um dos jogadores mais criticados pela torcida na web, mas está bem avaliado. Na visão de Tiago Nunes, que está em busca da formação ideal, o camisa 7 acaba exposto pelos erros pelo excesso de tentativas. Muitos gremistas vem pedindo a entrada de Darlan, que já trabalhou com o comandante nas categorias de base.

“A minha missão neste momento é encontrar os jogadores que melhor combinam entre si, porque existem características que são complementares e outras que são concorrentes dentro do campo. Temos que tentar criar uma fluidez de jogo que possa potencializar o jogo do Matheus, o jogo do Darlan, que são jogadores de construção e também chegada no campo de ataque“, disse.

Em Erechim, Grêmio venceu o Ypiranga na estreia de Tiago Nunes (Foto: Lucas Uebel/Flickr do Grêmio/Divulgação)



“O Matheus é um atleta que se expõe muito porque tenta muito e esse é o perfil de atleta que eu quero trabalhar sempre, o cara que tenta a jogada, que força uma bola, que muitas vezes arrisca um drible, por mais que às vezes não sejam em regiões do campo que seja tão normal, que gere algum tipo de supresa ao torcedor“, adicionou o treinador, que indicou sequência ao meia entre os titulares.

“Esse perfil de atleta é o que me agrada, o cara que tem personalidade para jogar em ambiente de pressão e o Matheus tem toda confiança para continuar exercendo o que vem fazendo“, completou Tiago Nunes. O próximo compromisso do Grêmio será na quinta-feira (29), contra o Lanús, na Argentina, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.