Em meio a imbróglio, Arrascaeta manda recado à torcida do Flamengo: ‘Amo vocês’

Após ser o centro das atenções nos últimos dias, Giorgian de Arrascaeta se manifestou nas redes sociais. Em meio ao impasse pela renovação de contrato com o Flamengo, o meia uruguaio reforçou o carinho pela torcida rubro-negra e colocou em dúvida as notícias envolvendo seu nome.

– Eu amo vocês. Não acreditem em tudo que se fala. Bom final de semana para nós – postou Arrascaeta, no Instagram.

O imbróglio entre Arrascaeta e Flamengo veio a público na última quinta-feira e está relacionado a uma insatisfação do empresário Daniel Fonseca. Ele alega que o clube rubro-negro deveria cumprir um acordo para renovação do meia com compra de parte dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai.

O Flamengo, no entanto, entende que essa cláusula no contrato só precisaria ser ativada caso Arrascaeta disputasse mais de 4.000 minutos nas duas últimas temporadas, o que não ocorreu.

O meia estava relacionado para o clássico contra o Vasco, na quinta-feira, mas foi cortado de última hora. O motivo, de acordo com o clube, foi uma entorse no tornozelo sofrida na Supercopa do Brasil. Ele passou por tratamento nos últimos dias e deve estar à disposição para a estreia do Flamengo na Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira.