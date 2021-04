em meio a protestos da torcida contra a Superliga, Chelsea sofre, só empata com o Brighton, mas entra no G-4

Depois da classificação à final da Copa da Inglaterra ao vencer o City, o Chelsea voltou a campo nesta terça (20) pela 32ª rodada da Premier League. Jogando no Stamford Bridge, os Blues empataram por 0 a 0 com o Brighton.

A partida foi marcada por protestos por parte da equipe da casa, que, antes do jogo criticou muito o clube na porta do estádio. O motivo? A possível participação e por ter encabeçado a criação da Superliga, torneio em que o clube inglês deve formalizar a retirada nas próximas horas.

Em campo, a equipe de Thomas Tuchel não saiu do 0 a 0 com o Brighton, que briga contra o rebaixamento. No entanto, entrou na zona de classificação para a Champions League.

Com o empate, os Blues chegaram aos 55 pontos e estão em 4º. Já os visitantes estão em 16º, com 32.

A primeira chance veio aos 9 minutos de jogo. Havertz foi lançado, mas o goleiro do Brighton saiu antes e evitou que o atacante alemão abrisse o placar.

Aos 20, Havertz apareceu novamente. O atacante aproveitou falha da zaga do Brighton, ficou com sobra na área, bateu de esquerda, mas Sanchez salvou.

A primeira chegada do Brighton veio aos 41. Após boa troca de passes, Bissouma recebeu na entrada da área, finalizou, a bola desviou, encobriu o gol de Kepa e quase surpreendeu o goleiro do Chelsea.

Na segunda etapa, as melhors chances foram do Brighton. A primeira veio aos 32. Lallana, que entrou no segundo tempo, recebeu, finalizou colocado e a bola passou raspando a trave.

Em seguida, aos 33, Welbeck ficou com a bola após falha da zaga do Chelsea, colocou linda curva na bola e acerto a trave. Em seguida, Lallana recebeu na área, finalizou e Kepa defendeu.

Na próxima rodada, o Chelsea tem confronto direto com o West Ham fora de casa. Já o Brighton, também fora de casa, enfrenta o Sheffield United.

Chelsea 0 x 0 Brighton

GOLS: a partida não teve gols

CHELSEA: Kepa; Christensen, Zouma e Rudiger; James, Jorginho, Mount e Marcos Alonso (Hudson-Odoi); Ziyech (Giroud), Pulisic e Havertz (Timo Werner) Técnico: Thomas Tuchel.

BRIGHTON: Sanchez; White, Dunk e Webster; Veltman, Bissouma, Gross, Mac Allister (Maupay) e Burn; Welbeck (Moder) e Trossard (Lallana). Técnico: Graham Potter.

3º jogo invicto do Chelsea na Premier League

2ª partida seguida sem levar gols do Chelsea na Premier League

2º empate seguido sem gols do Brighton na Premier League

Brighton segue sem vencer o Chelsea no Stamford Bridge pela Premier League

Classificação

– Chelsea: 4º lugar, com 55 pontos

– Brighton: 16º lugar, com 32 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Premier League.

Sábado, 24/04, 13h30*, West Ham x Chelsea

Sábado, 24/04, 16h*, Sheffield United x Brighton

*horário de Brasília