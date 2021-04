Em meio a rumores de saída, Vini Jr define futuro no Real Madrid: “Considero muito”; brasileiro vive boa fase

Depois de um início de temporada atípico, o Real Madrid vem recuperando o seu protagonismo no cenário do futebol mundial. O clube espanhol passou pelo Liverpool na Champions League e encara o Chelsea na semifinal da competição. Além disso, os Blancos se aproximaram do Atlético de Madrid, que está na liderança do Campeonato Espanhol.









No meio de tudo isso, o Real ainda se envolveu em uma polêmica que parou o mundo do futebol. Com Florentino Pérez na presidência, 12 clubes criaram a Superliga, um campeonato somente com os ‘poderosos’, que não terá rebaixamento. Em entrevista ao programa ‘El Chiringuito’, Pérez afirma que a Superliga é a salvação do esporte em um momento crítico.

Em meio ao turbilhão de acontecimentos, Vinícius Júnior ressurgiu como um dos destaques da equipe de Zinedine Zidane, inclusive tomando conta da posição no ataque madridista. Em um dos melhores momentos desde que chegou ao clube, o brasileiro contou que precisou mudar hábitos para se adequar ao time e ao país, onde chegou com 18 anos.

“Era muito jovem quando cheguei a um novo país e tive que mudar os meus hábitos dentro e fora de campo para me habituar a outra cultura do futebol, que é completamente diferente do Brasil”, disse o atacante em entrevista aos canais da Uefa. Com rumores de uma possível troca com Mbappé, Vini não pensa em deixar o Real Madrid.

“Continuar a jogar no Real Madrid. Já joguei mais de 100 jogos no clube, o que considero muito para um jovem de 20 anos. Poucos jogadores o alcançaram e quero continuar a ganhar muitos troféus, marcando muitos gols e levando alegria aos torcedores que nos acompanham e à minha família”, concluiu.