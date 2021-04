Em meio a semifinal da Champions League, PSG surpreende no mercado e faz proposta tentadora para contratar Lionel Messi

Após eliminar o algoz da última Champions League e o favorito a vencer mais uma vez a competição, o PSG começa a decidir nesta quarta-feira (28) contra o Manchester City, na França, uma vaga na grande decisão do torneio mais cobiçado pelos times da Europa. Para deixar o torcedor ainda mais feliz e ansioso, o time francês decidiu agitar o mercado da bola nesta terça-feira (27).









Isso porque, de acordo com informações do jornalista Marcelo Bechler, dos canais “TNT Sports”, o clube francês fez a primeira proposta a Messi nesta terça-feira (27). A oferta seria um contrato de 2 anos, com direito a uma renovação automática de mais um ano. O que mais impressiona é que os valores oferecidos pelos parisienses são insuperáveis, o que deixa a todos otimistas por um acerto em breve.

Vale lembrar que Messi está há pouco mais de 10 meses de encerrar o seu contrato com o Barcelona, que tem o interesse na renovação, mas uma grande crise financeira vem atrapalhando o time espanhol nos últimos tempos. Caso não consiga fazer o argentino ficar no Camp Nou, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro de 2022.

Ainda segundo a reportagem, ao questionar sobre o futuro do astro argentino, pessoas próximas a ele disseram que o único desejo do atleta no momento é “concentrar-se nos seis jogos restantes do Campeonato Espanhol”. O Barcelona, atualmente, é o terceiro colocado da La Liga com 71 pontos, mas com um jogo a menos que o líder Atlético de Madrid, que tem 73 pontos.

O PSG sonha com a contratação do meia há pelo menos duas temporadas, havendo também a informação de que a vinda de Messi é um dos pedidos de Neymar, para que ele renove por mais algumas temporadas. A dupla tem uma boa relação dentro e fora de campo, o que pode ser um trunfo para que os dirigentes dos Les Parisiens continuem tentando a contratação de um dos melhores jogadores do mundo na atualidade.