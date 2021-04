Em noite de Eliminação, Rodolffo pede desculpas a Gilberto e emenda: ‘Bora ser amigo e bola para frente’ | casa BBB

O emparedado Rodolffo está na área externa da casa do BBB21 conversando com Fiuk sobre a experiência de estar no Big Brother Brasil. O também emparedado Gilberto vai em direção à dupla, o cantor sertanejo se levanta, aperta a mão do doutorando e Economia e diz: “Independente de qualquer resultado, te peço desculpas. A gente errou um com o outro. Errei com você, você errou comigo. E nada mais justo que, qualquer um que sair daqui, sair de cabeça erguida. Lá fora é outro rolê. Agora é curtir todo mundo junto, vamos embora, bora ser amigo e bola para frente, tá? Boa sorte”.