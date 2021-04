Em noite inspirada de Hulk, Atlético-MG bate o América de Cali por 2 x 1 e conquista a primeira vitória na Libertadores

O Atlético-MG conquistou a sua primeira vitória na Copa Libertadores na noite desta terça-feira (27), no Mineirão. A equipe mineira bateu o América de Cali por 2 x 1, com dois gols de Hulk. Luis Sánchez aproveitou uma falha de Tchê Tchê e diminuiu para os colombianos, que deram um sufoco no Galo no fim do jogo.

O Galo abriu o placar no começo do segundo tempo, aos 13 minutos. Hulk, que entrou no intervalo de jogo, recebe a bola de Nathan, invade a área e é derrubado por Graterol, o juiz marca pênalti, e o atacante pega a bola para bater. Goleiro de um lado e bola do outro! 1 x 0 para o clube mineiro.

Aos 17 minutos, o Atlético-MG ampliou a sua vantagem, com uma bela jogada. Keno dá ótimo passe para Savarino, que de calcanhar passa para Hulk, que entra na área chutando no canto e sem chances para o goleiro Graterol. O Galo no frente, 2 a 0!

Após o segundo gol, o rendimento da equipe mineira caiu. E após falha na saída de bola de Tchê Tchê, reforço que veio do São Paulo, o América de Cali diminuiu no placar, mas não conseguiu empatar o jogo. Fim da partida, 2 x 1, e a primeira vitória do Atlético-MG na Libertadores.