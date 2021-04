Em novo episódio de série, Cartolouco fala que teve Covid-19 após jogo com Flamengo no Cariocão

O novo atacante do Resende Lucas Strabko, o Cartolouco, foi mais uma vítima da Covid-19. Logo após o jogo contra o Flamengo, ele testou positivo e teve que fazer quarentena. Sem qualquer sintoma, a recuperação se deu da melhor forma possível. Na última partida da equipe, contra a Portuguesa, porém, não pôde ser relacionado pelo técnico Sandro Sargentim e aproveitou para viver “um dia de gandula”, novo episódio da sua websérie pelo Gigante do Vale.

+ Cariocão: veja onde está na tabela de classificação a equipe de Cartolouco

O jornalista ex-Grupo Globo passa bem e já está novamente ao lado do elenco do clube. No entanto, não foi desta vez que ele entrou em campo. Na partida, Cartolouco vive a realidade de um gandula, buscando bolas isoladas pelos atletas e exibindo a rotina dos colaboradores.

– Foi assustador. Pegou todo mundo de surpresa. Eu não estava sentindo nada e deu positivo. Fiquei com muito medo. Ainda bem que não senti nada, fiquei bem e nenhum companheiro de time pegou. A volta aos treinos foi bem difícil. Senti muita diferença. Agora é dar a vida para estar bem fisicamente e realizar o sonho de jogar – disse Cartolouco.

A partida contra o Flamengo aconteceu no último dia 26 de março. A expectativa do atleta era de entrar em campo, mas, ele acabou ficando fora do confronto. Jogadores do Rubro-Negro, como Renê e Micahel revelaram que os astros do Flamengo acreditavam que Lucas estaria em campo.

O ídolo do clube da Gávea Zico ainda criticou a possibilidade de ver um não-profissional disputar o Cariocão. Após as cutucadas, Cartolouco resolveu doar seu salário para uma instituição do Galinho. O ex-Globo e “Fazenda”, da Record, foi anunciado pelo Resende como novo jogador do elenco no começo do Estadual. Embora ele ainda não tenha entrado em campo, o jornalista segue filmando os bastidores do Resende na temporada e teve o nome publicado no BID.