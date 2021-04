No Quarto Cordel, Gilberto e Caio conversam sobre como a dupla encara o jogo no BBB21. O goiano aproveita a situação e rememora as situações recentes envolvendo os dois no confinamento. “Eu posso ter errado muito nesse jogo. Posso cair no Paredão e sair sem saber, mas sabe o que me deixa tranquilo? Que eu fiz o máximo que eu pude. Não fui forçado. Eu fui eu”, diz ele.