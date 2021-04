Em partida com dois gols contra, Barcelona vence o Getafe e segue na luta pelo título espanhol

Nesta quinta-feira, o Barcelona recebeu o Getafe no Camp Nou, em Barcelona, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terminou com vitória do Barça por 5 a 2, e a equipe da casa marcou com Messi (duas vezes), Chakla (contra), Ronald Araújo e Griezmann. enquanto o Getafe marcou com Lenglet (contra) e Enes Unal.

MÁGICA

Já no início da partida, o Barcelona fez uma jogada digna de seus tempos de ouro e títulos. Após um excelente passe em profundidade de Sergio Busquets aos oito minutos, Lionel Messi recebeu a bola, avançou e marcou com qualidade.

GOLS CONTRA

A partida, apenas na primeira etapa, criou dois momentos de choque para as duas equipes. Primeiro, Clément Lenglet, do Barcelona, marcou contra, e colocou o empate no placar. Em seguida, Chakla, do Getafe, recuou para o goleiro de forma errada, e mais um gol contra saiu, agora para o Barça.

MAIS UM DELE

​Ainda no primeiro tempo, o Barcelona aumentou a sua vantagem no placar. Aos 33 minutos de jogo, o ataque do time da casa criou mais uma chance de perigo e, em confusão na área, Lionel Messi achou um pequeno espaço para ampliar.

PÊNALTI

Na segunda parte do confronto desta quinta-feira, o Barcelona criou um momento de risco para si. Aos 22 minutos, um pênalti foi assinalado para o Getafe. Na cobrança, Enes Unal não deu chances para Ter Stegen, e diminuiu para os visitantes.

MAIS PARA O BARÇA

Já chegando ao final da partida, o Barcelona marcou mais gols para colocar um bom resultado no placar. Primeiro, Ronald Araújo marcou em cobrança de escanteio, depois, em cobrança de pênalti, Griezmann fez mais um para o Barça, fazendo o 5 a 2.

SEQUÊNCIA

O Barcelona enfrenta o Villarreal às 11:15h (de Brasília) deste domingo. O Getafe, por sua vez, enfrenta o Huesca às 9h (de Brasília) de domingo.