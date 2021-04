Em preleção, Bruno Henrique responde Felipe Melo sobre rivalidade entre Flamengo e Palmeiras

Antes da decisão com o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, o atacante Bruno Henrique – que costuma ser discreto fora do campo, apesar do destaque com a bola rolando – teve a palavra e falou ao elenco do Flamengo no vestiário, minutos antes da equipe entrar em campo. Em discurso que inflamou os companheiros, o camisa 27 respondeu uma declaração de Felipe Melo, na qual o experiente volante afirmou que o Rubro-Negro não é rival do clube paulista.

– Os caras falaram que não querem rivalidade com o Flamengo. Isso é um grande fator, chegar em campo e fazer o que a gente sempre fez, impor em cima dos caras, entrar dentro dos caras, sempre vibrar por aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Ser campeão – esbravejou Bruno Henrique, sendo acompanhado por gritos e palmas dos jogadores e comissão técnica.

Potências econômicas do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras têm sido os protagonistas e dividido as principais conquistas nos últimos anos. O Rubro-Negro conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), a Libertadores de 2019 e as Supercopas do Brasil de 2019 e 2020, além da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, foi campeão do Brasileirão em 2016 e 2018, da Libertadores em 2020 e da Copa do Brasil em 2015 e 2020.