Em quarta-feira do terror, novelas da Globo batem recordes negativos no ibope · .

Exibidas mais cedo por conta do futebol, as novelas da Globo tiveram um dia para se esquecer na quarta-feira (7). Quatro das cinco tramas no ar amargaram recorde negativo na audiência ontem, e só Amor de Mãe se salvou. Apesar disso, nem a história de Manuela Dias apresentou uma média empolgante esperada para a última semana de um folhetim das nove.

No ar desde 29 de março no Vale a Pena Ver de Novo, Ti Ti Ti registrou seu pior ibope da reprise até o momento: 15,3 pontos, marca bem baixa se comparada à semana passada, quando alcançou 19,6 pontos na Grande São Paulo.

Após Ti Ti Ti, entrou no ar Malhação Sonhos, que repetiu a marca de 15,3 e também foi o capítulo menos visto desde o começo da temporada que sucedeu Viva a Diferença. Na faixa das 18h, A Vida da Gente bateu seu recorde negativo com 17,4 pontos.

Já a novela das sete Salve-se Quem Puder marcou 23,2 pontos, sendo a pior audiência em uma quarta-feira da trama escrita por Daniel Ortiz.

O tão esperado e emocionante reencontro de Lurdes (Regina Casé) com Domênico/Danilo (Chay Suede) em Amor de Mãe não foi o suficiente para conquistar o público, e a novela de Manuela Dias cravou 33 pontos e teve 46% de share (número de televisores ligados) na Grande São Paulo.

Os números podem ser considerados baixos se levar em fala que é a reta final da novela das nove da Globo e que há mais pessoas em casa devido à pandemia da Covid-19. Em comparação, a reprise de A Força do Querer (2017) bateu 39,1 pontos em sua última quarta no horário nobre da Globo –antes da volta dos capítulos inéditos de Amor de Mãe.

Veja abaixo as audiências da quarta-feira, 7 de abril , na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,3 Bom Dia São Paulo 6,8 Bom Dia Brasil 8,3 Mais Você 10,9 Encontro com Fátima Bernardes 9,4 SP1 12,5 Globo Esporte 11,6 Jornal Hoje 12,3 Sessão da Tarde: Táxi 12,9 Ti Ti Ti 15,3 Malhação 15,3 A Vida da Gente 17,4 SP2 21,0 Salve-se Quem Puder 23,2 Jornal Nacional 25,6 Amor de Mãe 33,0 Cinema Especial: Perdido em Marte 21,9 Big Brother Brasil 21 20,2 Jornal da Globo 11,2 Conversa Com Bial 6,6 Corujão 1: Dentro do Labirinto Cinzento 5,0 Boletim Rede BBB 5,0 Corujão 2: Vai que Dar Certo 3,7 Hora 1 3,8 Média do dia (7h/0h): 6,6 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,5 Balanço Geral Manhã (local) 3,3 Fala Brasil 3,9 Hoje em Dia 4,5 JR 24h (manhã) 5,0 Balanço Geral 8,5 Belaventura 4,5 JR 24h (tarde 1) 6,3 Cidade Alerta 7,5 JR 24h (tarde 2) 7,5 Jornal da Record 9,9 Gênesis 11,1 Topíssima 6,7 A Noite É Nossa 4,1 JR 24h (madrugada) 2,4 Fala Que Eu Te Escuto 1,0 Religioso 0,5

Média do dia (7h/0h): 4,9 Primeiro Impacto 3,0 Vem Pra Cá 3,1 Bom Dia & Cia 4,3 Fofocalizando 4,0 Casos de Família 4,3 Triunfo do Amor 6,9 Amores Verdadeiros 7,6 SBT Brasil 6,0 Roda a Roda 5,8 Cupom Premiado Baú 5,8 Chiquititas 7,5 Jogo das Fichas 5,1 Programa do Ratinho 4,3 The Noite 2,7 Operação Mesquita 2,1 Conexão Repórter 1,5 SBT Brasil (reapresentação) 1,3 Primeiro Impacto 1,7

Fonte: Emissoras