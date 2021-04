Em quarta temporada, Irmão do Jorel expande ‘Jorelverso’ com família bizarra · .

Com personagens e tramas já bem estabelecidos ao longo de suas três temporadas exibidas, a animação nacional Irmão do Jorel chega ao quarto ano com a intenção de expandir o “Jorelverso”. Uma das novidades será a inclusão da família do Primo do Jorel, com correspondências óbvias ao protagonista e seus parentes –assim como o Superman e o Bizarro, vilão espelhado do Homem de Aço.

Com a nova leva de 26 histórias, a animação vai chegar ao capítulo 100. “O legal dessa quantidade de episódios é que o nosso universo vai ficando expandido. Temos o núcleo da escola, o da família, o da [empresa] Shostners & Shostners, tem até um núcleo espacial. E a gente vai transitar por todos eles. E vai conhecer a versão alternativa da família do Jorel, que é a família do Primo do Jorel”, adianta Zé Brandão, produtor do desenho.

“São 50 personagens que já são do nosso universo e que retornam nessa temporada, além dos personagens exclusivos e novos dessa fase, que vão aparecer agora. O universo do Irmão do Jorel é muito grande, tem potencial para spin-offs, com certeza”, provoca Brandão.

A exploração do “Jorelverso” também implica em episódios que pouco mostram o Irmão do Jorel. No capítulo que o Cartoon Network exibe nesta quarta (7), às 17h45, o foco é todo de Carlos Felino, que ganha um documentário nos moldes dos feitos pelo canal VH1 sobre sua ascensão e queda na indústria musical.

Apesar de ser uma animação voltada para crianças de oito a 11 anos, Irmão do Jorel não se furta de fazer referências que só os adultos vão captar. Felino, por exemplo, deixa o sucesso subir à cabeça, vira um roqueiro que faz as exigências mais bizarras e acaba destruindo sua carreira por causa do seu vício… em likes nas redes sociais.

“A animação dá a oportunidade de criar um humor em camadas. A criança se diverte com as expressões, com as brincadeiras, e o adulto às vezes pega uma referência diferente, a série reflete de maneira cômica a nossa realidade”, justifica o produtor ao ..

“A gente tem um público infantil que é primordial, é para quem a gente faz o desenho, mas tem esse testemunho de que os adultos também são muito fãs. Os pais nos escrevem muito que Irmão do Jorel é a série favorita para assistir junto com os filhos porque todos se divertem, e isso não tem preço.”

Os episódios da quarta temporada de Irmão do Jorel serão exibidos toda quarta-feira, às 17h45, no Cartoon Network, com reprise aos domingos, às 17h.