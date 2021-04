Em Real Madrid ‘esfacelado’ por desfalques, Vinicius Jr. ‘sobra’ com duas estrelas em ranking

Segundo colocado em LaLiga e a um ponto do líder Atlético de Madrid, o Real Madrid entra em campo neste domingo esfacelado por desfalques. Na partida diante do Getafe, às 16h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e do ESPN App, Zinedine Zidane terá nada menos do que sete baixas importantes.

Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Ferland Mendy e Eden Hazard estão lesionados. Casemiro e Nacho, suspensos. E ainda tem Varane fora por teste positivo de COVID-19. Numa temporada marcada pelas dificuldades da pandemia, quem se dá bem no ‘ranking’ de desfalques é Vinicius Jr.

O brasileiro virou um pilar na equipe merengue, sempre disponível para entrar em campo. Segundo levantamento feito pelo jornal espanhol Marca, ele lidera o elenco com o menor número de partidas perdidas em LaLiga: apenas uma.

Ao seu lado nesse ranking, duas estrelas: Modric e Varane também só ficaram de fora de um duelo. O francês, contudo, já irá aumentar seus números neste domingo.

Casemiro, Benzema, Kroos, Isco e Asensio também aparecem com destaque, tendo perdido só duas partidas.

Do outro lado, há quem irrite a torcida por nunca estar em campo. É o caso de Hazard, contratado para ser o substituto de Cristiano Ronaldo e que ainda não se firmou. Só nesta edição do Campeonato Espanhol, foram 19 partidas como desfalque, que o colocam na liderança do ranking.

Carvajal, com 17, e Sergio Ramos, com 14, também deram dores de cabeça a Zidane.

Veja o ranking de quem mais desfalcou o Real Madrid em LaLiga 2020/21:

Hazard – 19 partidas como desfalque Carvajal – 17 partidas Sergio Ramos – 14 partidas Odriozola – 14 partidas Mariano – 11 partidas Valverde – 10 partidas Militão – 9 partidas Rodrygo – 9 partidas Odegaard – 6 partidas Lucas Vázquez – 4 partidas Casemiro – 2 partidas Kroos – 2 partidas Isco – 2 partidas Asensio – 2 partidas Benzema – 2 partidas Varane – 1 partidas Modric – 1 partida Vinicius Jr – 1 partida