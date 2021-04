Em reunião com organizadas, presidente do Botafogo promete até três reforços até o começo da Série B

Na noite desta quinta-feira, ocorreu uma reunião entre Durcesio Mello, presidente do Botafogo, e 14 representantes de torcidas organizadas do clube, na sede de General Severiano. Segundo a reportagem do LANCE! apurou, o mandatário prometeu até três reforços para a torcida até o começo da Série B: um atacante, um meia e um volante.

A reunião durou mais de duas horas. Ainda segundo o L! apurou, representantes das torcidas organizadas do Botafogo chegaram em General Severiano em um clima de paz. Ele foram recebidos pelo presidente e logo entraram para o início da reunião. O clima foi tranquilo na sede do Alvinegro.

O Campeonato Brasileiro Série B está previsto para começar no dia 28 de maio. Contudo, antes do começo da competição, o Botafogo ainda cumpre compromisso na Taça Rio. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 18h, contra o Nova Iguaçu, no estádio Nilton Santos.