Em seu terceiro dia, Plantão BBB já sofre derrota para Hora da Venenosa · .

Lançado na segunda-feira (5) para repercutir os acontecimentos do BBB21, o Plantão BBB sofreu sua primeira derrota no ibope nesta quarta (7). O programa comandado por Ana Clara Lima foi superado pela eterna pedra no sapato da Globo, o quadro A Hora da Venenosa, exibido dentro do Balanço Geral, da Record.

Segundo dados prévios, a nova atração vespertina da líder de audiência marcou 9,7 pontos na Grande São Paulo durante sua exibição, enquanto as fofocas de Fabíola Reipert registraram 10,3 no confronto direto. O SBT, que exibia a série Sam & Cat (2013-2014) dentro do Bom Dia & Cia, ficou em terceiro, com 4,9 na faixa.

Nos dois embates anteriores, o Plantão BBB tinha levado a melhor: na segunda, com a estreia do programa, Ana Clara cravou 11,0 pontos, contra 10,0 da Venenosa. Na terça (6), foram 11,2 pontos para a atração da Globo, ante 10,4 da Record.

O . apurou que a Record também foi líder no confronto com o Plantão BBB em outras três capitais do Brasil: Belo Horizonte (10,6 x 9,6), Goiânia (10,4 x 6,2) e em Salvador, onde marcou mais que o dobro da concorrente (15,7 x 7,2).

Nesta quarta, Ana Clara recebeu a youtuber Fernanda Rocha Catania, mais conhecida como Foquinha, e o ator Rafael Infante, que chegou a ser cogitado como um dos famosos do Camarote no BBB21.

Além de comentar a eliminação de Rodolffo com seus convidados, a apresentadora deu um spoiler de como será a roupa de Viih Tube para a festa do líder desta noite, que terá uma temática infantil.

