Em tarde de Pottker, Cruzeiro goleia Patrocinense e vai enfrentar o América-MG na semifinal

O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 4 a 0, neste domingo (25), no Mineirão e garantiu classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. William Pottker, nome do jogo, balançou a rede duas vezes e ainda deu assistência para o gol de Matheus Barbosa. Jadson fechou a goleada. A Raposa agora enfrenta o América-MG em busca de uma vaga na final da competição. Atlético-MG e Tombense fazem a outra semifinal.

O jogo mal tinha começado e o Cruzeiro já saiu na frente. Logo aos dois minutos, Adriano roubou a bola e tocou para William Pottker, que finalizou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e não deu chances para o goleiro Edson. A Raposa teve o domínio durante a primeira etapa e marcou em cima a saída de bola do Patrocinense.

O autor do gol da equipe celeste teve outras duas boas oportunidades de ampliar o placar ainda na primeira etapa. Uma aos 21 minutos, quanto o atacante tentou um chute dentro da área, mas a bola desviou em Breno e saiu. E a outra aos 32 minutos, quando Pottker cabeceou na segunda trave e o goleiro Edson fez a defesa.

Assim como teve gol no início do primeiro tempo, também teve no começo da segunda etapa. William Pottker cruzou no capricho, e Matheus Barbosa apareceu muito bem, entre os zagueiros, para cabecear para baixo, sem chances para o goleiro Thiago Passos, que substituiu Edson no intervalo.

A blitz celeste continuou e logo veio o terceiro gol do Cruzeiro. Pottker, o nome do jogo, pressionou a saída do Patrocinense, roubou a bola de Jonathan Moc, driblou o goleiro e finalizou cruzado. Foi o terceiro gol do camisa 11 na temporada, que virou o artilheiro do time com três gols marcados.

Depois do terceiro, o Cruzeiro trocou passes e valorizou a posse de bola. A equipe do Patrocinense ainda vacilou, aos 27 minutos, e a Raposa quase ampliou com Rômulo, que mirou o ângulo, mas a bola foi para fora.

Nos acréscimos, Jadson fechou a goleada. O camisa 88 finalizou muito bem, cruzado, com força, no canto, sem chances para Thiago Passos.

Com o fim da última rodada, as semifinais do Mineiro estão definidas! O Cruzeiro vai enfrentar o América-MG, que goleou o URT por 5 a 0. Na outra semi, o Atlético-MG, que já estava classificado, encara o Tombense, que derrotou o Pouso Alegre por 2 a 0. Vale lembrar que as semifinais da competição têm jogo de ida e de volta.