Em tom de deboche, João Guilherme rebate declaração de Sormani: “A Adidas não interrompeu o fornecimento”

Nesta sexta-feira(9), a Nação Rubro-Negra ouviu uma frase polêmica e controversa proferida pelo comentarista Fábio Sormani, durante o programa “Bate-Bola Debate”, da ESPN. Segundo Sormani, o Mengão não tem tradição na Copa Libertadores da América.









A frase saiu em uma comparação com o Santos: “Se você colocasse esse time do Flamengo com a camisa do Santos, eu diria: ‘Esse time pode ser campeão’. Com a camisa do Flamengo, eu já não sei, porque o Flamengo não tem camisa para jogar Libertadores. A história mostra isso”, declarou Sormani.

Na sequência, o comentarista tentou fundamentar sua duvidosa tese: “Até este momento, o Flamengo não tem histórico nenhum na Libertadores, nenhum. Não existe, não existe. O Flamengo só chegou em duas finais e ganhou as duas”, completou o comentarista dos canais “Disney”.

Mas a resposta veio de um colega do mesmo canal e de maneira irônica, o narrador e apresentador João Guilherme, dos canais Disney, postou uma resposta debochada em sua rede social provocando inúmeros comentários de irritação sobre a ‘tese’ levantada por Sormani. Segundo Guilherme: “Pelo que sei a adidas não interrompeu o fornecimento kkkkkk”, brincou o jornalista.

Com duas Libertadores conquistadas, o último título do Fla na competição aconteceu em 2019. Já o Santos, que é tri da América, conquistou a última vez em 2011, nos tempos de Neymar e Ganso. O Mengão participou de 17 edições da Libertadores, uma a mais que o Santos, com 16 participações.