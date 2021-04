em vídeo descontraído nas redes sociais, clube anuncia zagueiro Manoel, ex-Cruzeiro e Corinthians, como reforço: ‘Paredão’

Na tarde desta quarta-feira (14) o Fluminense anunciou oficialmente mais um reforço para a temporada. Em vídeo descontraído nas redes sociais, o clube carioca confirmou a chegada do zagueiro Manoel, que estava no Cruzeiro e também tem passagem pelo Corinthians.

Após rescindir com o Cruzeiro, no início desta semana, o defensor de 31 anos ficou livre para acertar com o Tricolor. Além de chegar ao clube sem qualquer custo, Manoel assinou até abril de 2023.

Nas redes sociais, o clube anunciou a nova contratação de uma maneira diferente e que contou com a presença do meia Nenê, um dos nomes de peso do elenco tricolor. (Veja abaixo).

“Minha chegada foi muito leve. Todo mundo me recebeu muito bem. Tem alguns jogadores no elenco com quem eu já joguei junto, já conheço. Então eu fico mais à vontade, mais tranquilo. Me senti em casa, de verdade”, disse Manoel, ao site oficial do Fluminense.

“Ano passado o Fluminense fez um grande campeonato. Tem grandes zagueiros, e eu estou aqui para ajudar o clube, dentro e fora de campo com minha experiência. Estou feliz e quero contribuir”, destacou o novo reforço.

No seu site oficial, o Fluminense ainda usou a manchete “Paredão” para chamar o anúncio da contratação de Manoel. No clube carioca, o defensor terá a concorrência de Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Frazan na posição, por enquanto.

Além do Campeonato Carioca, Manoel também disputará a Conmebol Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com o Fluminense.