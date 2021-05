Emater Alagoas entrega veículos e distribuíra sementes para Penedo e região

Assistência técnica e apoio para geração de renda aos pequenos produtores rurais

Decom PMP

Na véspera Dia do Trabalhador, profissionais que prestam assistência técnica por meio da Emater Alagoas para agricultores do Baixo São Francisco, Agreste e Litoral Sul receberam veículos para desenvolver as atividades do dia a dia.

A entrega dos carros aconteceu em Penedo, logo após encontro entre o gestor da Emater Alagoas, Adalberon Júniro, com técnicos do órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) que atuam nos dez municípios da regional cuja sede funciona em Penedo.

A reunião técnica também contou com a participação do Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Pedro Felipe Queiroz. A parceria entre a Semada Penedo e a Emater Alagoas foi elogiada por Adalberon Júnior pela continuidade das ações previstas no termo de cooperação.

Há cinco anos orientando pequenos produtores rurais, em conjunto com a equipe da Semada, o técnico Luís Carlos Santos destaca a importância do contato direto com o agricultor, relação que promove assistência especializada e facilita acesso a serviços, como a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf.

Com a DAP, o produtor rural pode ter acesso a linhas de crédito e ser incluído em políticos públicas que asseguram a compra do que ele cultiva. Em Penedo, os programas PNAE e PAA adquirem alimentos produzidos pelo homem do campo, sem atravessadores, avanço gerado pela parceria entre os governos estadual e municipal.

Sementes

“Agora, cerca de 600 agricultores penedenses terão sementes para produzir milho, feijão e arroz. Nossa equipe cadastrou esses trabalhadores para o programa Planta Alagoas e devemos receber as sementes na próxima semana”, informa o Secretário Pedro Felipe.

A assistência técnica em Penedo também está reforçada com o trabalho da bolsista Cleice Fátima Alves. Sua atuação na zona rural e dos demais técnicos é fundamental para o trabalho que pode render mais de R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) para a regional composta por Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela.

A estimativa foi divulgada pelo gestor da Seagri, Maykon Beltrão. “Para cada real investido por meio do Planta Alagoas, a estimativa é gerar retorno de 30 reais. Nós estamos investindo aqui, essa regional, um milhão e setecentos mil reais e o recurso gerado pela safra também vai circular na região”, disse o Secretário Estadual de Agricultura.

O Prefeito Ronaldo Lopes afirmou que a zona rural tem prioridade no governo que administra com o Vice João Lucas, desde o primeiro dia da gestão, quando foi iniciado um trabalho de recuperação das estradas vicinais.

O homem do campo também tem acesso aos mesmos serviços ofertados na cidade, seja por meio de busca ativa ou com a descentralização das ações desenvolvidas pelo poder público.

Ronaldo Lopes destacou ainda os avanços para Penedo em parceria com o Governo de Alagoas, agradecendo as boas notícias para o homem do campo e o apoio do deputado federal Marx Beltrão e do Secretário Maykon Beltrão.

A reunião realizada na Casa de Aposentadoria também serviu para o anúncio da ampliação do Programa do Leite em Penedo, que voltará a atender 200 famílias em situação de vulnerabilidade social com a distribuição do alimento.

A solenidade restrita e realizada com os devidos cuidados em relação à pandemia de Covid-19 contou com a participação do Vice-Prefeito de Penedo, João Lucas; dos vereadores Rodrigo Regueira, Marcelo Pereira, João Ferreira (Irmão João) e Bili Marques.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos – Deywesson Duarte fotógrafo Decom PMP

Produção e edição do vídeo – Ricardo Alves Decom PMP