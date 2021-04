Emelec domina o Macará e garante classificação na Sul-Americana

Jogando em casa, o Emelec não sofreu muitas ameaças e venceu o Macará por 2 a 0, garantindo sua classificação na Copa Sul-americana. A partida desta terça-feira foi realizada no Estádio George Capwell, em Guayaquil.

Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Facundo Barcelo aproveitou passe de Sebastián Rodríguez para abrir o placar para os donos da casa, que chutou 11 vezes nos primeiros 45 minutos, mas parou no goleiro Pucheta.

O domínio seguiu na segunda etapa, mas aos 30 minutos José Cevallos achou mais um gol, que assegurou ainda mais a classificação tranquila do Emelec. Acuado, o Macará ainda teve Enson Rodríguez expulso.

12 de Octubre derruba Nacional Asuncion nos pênaltis

Na outra partida das 19h15 (de Brasília) desta terça-feira, Nacional Asuncion e 12 de Octubre novamente não saíram do 0 a 0 no tempo regulamentar, desta vez no Estádio Arsenio Erico, mando do Nacional. A decisão, então, foi para os pênaltis. Melhor para os visitantes, que venceram por 5 a 4.

Mesmo conseguindo mais posse de bola no primeiro tempo, o Nacional não conseguiu vencer a defesa do 12 de Octubre e viu os visitantes assustarem mais vezes, chutando três vezes a gol. Os donos da casa só conseguiram arriscar uma finalização a gol uma única vez.

🇵🇾⚽️ ¡Terminó el partido! ¡Avanzó @12deOctubreI! 💪 🏆 Tras otro empate 0⃣-0⃣, el 12 se impuso por 5⃣-4⃣ en los penales y se clasificó a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/e1m9CXvLUy — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 7, 2021

A história do segundo tempo foi diferente, mas com o mesmo resultado de 0 a 0 no placar. O Nacional arriscou quatro chutes, mas não conseguiu vencer o goleiro Cardozo.

Na disputa de pênaltis, o meio-campo Walter Clar desperdiçou sua cobrança e isso foi o suficiente para garantir a classificação do 12 de Octubre, que acertou suas cinco cobranças.