Emerson dispara sobre cobrança em Vinicius Jr. e associa pressão a valor pago ao Flamengo

Com atuação de gala na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool na ida das quartas de final da Uefa Champions League na última terça-feira (6), Vinicius Jr. está nos holofotes e é uma das principais armas do time para El Clásico contra o Barcelona neste sábado (10). E para um brasileiro que já vestiu a camisa do time de Madri, o atacante é indispensável na atual equipe de Zinedine Zidane, mas tem sido cobrado de forma além da normal em sua avaliação.

É o que disse o ex-jogador Emerson à ESPN Brasil em entrevista exclusiva, concedida ao repórter André Linares. Para o ex-volante, campeão de LaLiga 2006-2007 com o time merengue, o atacante comprado do Flamengo está sofrendo pressão de gente grande mesmo tendo só 20 anos. E isto, em sua avaliação, tem a ver com o alto preço pago pelos espanhóis ao clube brasileiro.

“É um jovem sendo cobrado como adulto! É um menino praticamente, chegou muito cedo no Real Madrid, e eu acho que os valores também assustaram um pouco, na época, as pessoas do mundo do futebol, então, a cobrança, ela existe, principalmente jogando no Real Madrid”, disse o ex-jogador da seleção brasileira, que só não esteve na Copa do Mundo de 2002, a do penta, porque deslocou o ombro esquerdo no último treino antes da estreia – acabou cortado, e Ricardinho foi chamado em seu lugar.

O Real Madrid pagou incríveis 45 milhões de euros (R$ 164 milhões na cotação da época) ao Flamengo pelo atacante, em acordo fechado ainda em maio de 2017, quando o mesmo tinha apenas 16 anos.

Desde que chegou a Madri – a estreia foi em 29 de setembro de 2018, contra o rival Atlético -, Vinicius Jr. tem oscilado bastante em suas atuações. Em 106 jogos pelo Real, ele marcou apenas 15 gols, sendo seis deles em 37 partidas da atual temporada.

Aos 45 anos, Emerson, que começou e ganhou destaque no Grêmio antes acumular bagagem carregada pelo futebol europeu, com passagem por Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid e Milan, também contou que a sua adaptação ao Real foi a mais difícil de toda a sua carreira e chegou a revelar que sofreu perseguição no clube e que ficou “deslumbrado” ao chegar a Madri.

Assim como sofreu no início, o ex-volante acredita que o jovem Vinicius Jr. também enfrentou muitas dificuldades quando chegou ao Santiago Bernabéu, o que para ele é normal quando se trata de um clube do tamanho do Real Madrid.

”É um clube muito difícil, não é um clube fácil, acredito que ele teve esta adaptação, ele está sempre tendo que mostrar que é útil, e isto na idade dele não é fácil. E acho que ele tem muito que aprender ainda, com certeza, até pela idade e pelo tempo que ele está no Real Madrid”, avaliou o ex-volante, que completou:

”É um jogador que já vem fazendo coisas boas, e claro que a cobrança, ela vai existir jogando em um Real Madrid, jogando em um Barcelona, jogando em clubes deste nível, a cobrança vem. Mas eu acho que ele é uma peça fundamental, sim, tanto que o Zidane o usa, confia nele.”

Em sua terceira temporada no Real Madrid, Vinicius Jr. conquistou três títulos: um Mundial de Clubes da Fifa, em 2018, a Supercopa da Espanha 2019-2020 e o Campeonato Espanhol 2019-2020.