Emerson explica perseguição no Real Madrid, diz que se deslumbrou e se rende à ‘lenda’ Sergio Ramos

O ex-volante Emerson teve passagem vitoriosa no Real Madrid nos anos de 2006 e 2007, quando levantou o caneco da Laliga. Antes de ser transferido para o time merengue, o jogador já tinha feito sucesso na Itália, quando atuou pela Roma e pela Juventus.

Em entrevista exclusiva à ESPN Brasil, concedida ao repórter André Linares, o ex-jogador contou que sua chegada ao no Real Madrid não foi nada fácil e ainda revelou que sofreu perseguição por parte da imprensa, da torcida madridrista e dos jogadores que já atuavam no elenco há mais tempo.

”Existia uma certa perseguição no início acho que por dois fatores: o primeiro por eu por não ter dado uma entrevista quando um jornalista me pediu, – na Itália não era de costume, o jornalista sempre perguntava aos assessores primeiro – e o segundo pelo fato do (Fabio) Capello ter me contratado. Na Itália todo mundo já me conhecia e sabia quem era o Emerson. Na Espanha eu tive que mostrar para os meus companheiros que o Emerson tinha chegado para ajudar e não para roubar o espaço de alguém”, afirmou o ex-volante.

Além da dificuldade de se adaptar ao novo time, Emerson disse que, diferente dos outros clubes por onde passou, ser apresentado ao Real Madrid o causou certo deslumbramento.

”Eu não estava tão focado no ínicio como nos outros clubes. O Real Madrid deixa o jogador um pouco deslumbrado”, disse o ex-jogador.

Durante a temporada em que estava no futebol espanhol, o gaúcho de Pelotas acompanhou de perto o início de duas carreiras vitoriosas: a de Messi e a de Sergio Ramos.

A primeira vez que o brasileiro teve que marcar o jovem argentino foi na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre Barcelona pela LaLiga. Emerson sofreu e ainda levou cartão amarelo na ocasião, após uma falta dura em Messi.

”Foi um jogo muito difícil, onde eu lembro que eu estava no meio campo com o Diarra e a gente conversava muito isso, para a gente não tirar o olho dele (Messi), porque realmente é um jogador que se a gente piscar, daqui a pouco ele já vai inventar alguma coisa e vai acontecer algo de bom. Então tem que estar atento o tempo todo”, relembrou o ex-jogador, que ainda elegeu o argentino como um dos jogadores mais difíceis que já teve que marcar em toda a sua carreira:

”Um jogador realmente diferenciado. Mesmo ele sendo jovem naquela época, foi um dos mais difíceis, em pouco tempo, que eu tive que marcar”, completou.

Quando Emerson chegou ao Real Madrid, já com os seus 30 anos, Sergio Ramos tinha apenas 20. Apesar da diferença de idade, os dois se tornaram grandes amigos. O ex-volante fala que o zagueiro, apesar de muito novo, já era um dos líderes do time e que tinha um carinho especial pelos brasileiros.

Hoje, Emerson se orgulha da carreira construída pelo seu ex-companheiro de clube e acredita que Sergio Ramos se tornou uma verdadeira ‘lenda’ na história do Real.

”Um cara realmente líder, que desde cedo se notou isso. Teve uma afinidade muito grande com o clube e se identifica muito com o Real Madrid. Merece todos os elogios sim realmente, porque é um cara que agrega muito não só em campo, mas fora também. Um cara que sempre foi muito educado, sempre foi muito legal, e sempre quis ajudar os seus companheiros”, disse Emerson, que concluiu:

“Eu tenho um carinho muito especial e fico feliz por ele estar fazendo sucesso, porque ele realmente merece. Ele virou já uma das lendas do clube por mérito e por tudo aquilo que ele já fez”.