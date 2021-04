Emerson lista dez qualidades de Casemiro, ‘um dos melhores do mundo’, e opina sobre Barcelona e favorito em El Clásico

Um dos jogadores mais vencedores do futebol brasileiro entre o fim da década de 1990 e ínicio dos anos 2000, Emerson tem propriedade para falar quando o assunto é ‘El Clásico’. O ex-volante atuou no Real Madrid e levantou a taça de campeão espanhol com os merengues em 2007.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Emerson ficou conhecido por ser um implacável marcador, e, assim como Casemiro, hoje um dos principais nomes do time de Zidane, desempenhou muito bem a função de volante.

Em entrevista exclusiva à ESPN Brasil, o ex-jogador revelou que acompanha o amigo de posição desde a época do São Paulo e rasgou elogios sobre o craque merengue.

”Casemiro é um líder silencioso, um cara que a gente não vê tanto, que joga muito para o time, se posiciona muito bem e entende a posição que ele joga. Isso é importantíssimo no futebol. Ele sabe das suas limitações, mas ele sabe também aonde ele é útil. Isso facilita principalmente para os dois que estão do lado dele. Tanto o Kroos quanto o Modric são jogadores que precisam desse primeiro homem no campo para terem mais liberdade”, disse Emerson.

Vice-artilheiro do Real Madrid com 6 gols, Casemiro está atrás apenas de Benzema. Para o ex-volante, o craque dos merengues tem segurança de sobra para desempenhar tal função.

”Ele sabe e tem consciência do papel dele. Ele dá esse sustento no meio campo e deixa não só os meias, mas os laterais também, bem à vontade. Ele faz muito bem essa cobertura. Hoje, ele é um dos melhores no mundo na sua posição ”, elogiou Emerson.

O time de Casemiro tem pela frente um importante duelo contra o Barcelona, de Messi. Para o ex-volante, o argentino pode ser decisivo dentro de campo, se estiver ‘inspirado’.

”O Real Madrid tem muitos valores individuais, mas acho que como equipe, não vemos uma tão sólida como nos últimos anos. O Barcelona oscila muito e precisa muito do seu ‘gênio’. Quando o ‘gênio Messi’ está naqueles dias, a gente sabe que as coisas andam. Quando ele não está inspirado, o Barcelona acaba não jogando aquele futebol que nós estamos acostumados”, disse Emerson, que ao ser questionado sobre o grande favorito para ganhar ‘El Clásico’, respondeu:

”É um jogo muito equilibrado. Olhando as duas equipes, já é um clássico, então se trata de um jogo bem disputado, mas eu acho que não existe um favorito”, palpitou o ex-jogador.

Revelado no Grêmio, Emerson fez carreira no futebol europeu e na seleção brasileira. Passou pelo Bayern Levekusen, na Alemanha, fez sucesso na Itália, onde primeiro defendeu as camisas da Roma e Juventus e depois a do Milan. Teve passagem vitoriosa também pelo Real Madrid e encerrou a sua carreira no Santos, em 2009, aos 32 anos, devido às lesões.