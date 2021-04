Emma Stone planeja roubo de dálmatas em novo trailer de Cruella; assista · .

A Disney divulgou um novo trailer de Cruella nesta quarta-feira (7). Na prévia, a vilã interpretada por Emma Stone planeja sequestrar os dálmatas da baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion devastadoramente chique e assustadora.

A trama se passa na década de 1970 em meio à revolução do punk rock em Londres. O filme vai contar a história de origem de Cruella, que antes atendia pelo nome de Estella, mulher criativa, inteligente e determinada a fazer sucesso no mundo da moda.

A vilã de 101 Dálmatas (1961) faz amizade com uma dupla de jovens ladrões. Juntos, eles constroem uma vida para si nas ruas da cidade. Até que, um dia, o talento de Estella conquista a atenção da baronesa.

Porém, o relacionamento delas acaba fazendo com que a protagonista se torne a Cruella má, elegante, voltada para a vingança e, enfim, abraçando seu lado rebelde.

O filme, dirigido por Craig Gillespie, também conta com Joel Fry, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Evie Wray e Emily Beecham no elenco.

A estreia do longa ocorrerá de maneira simultânea nos cinemas e no Disney+, com Premier Acess, em 28 de maio.

Assista abaixo ao novo trailer de Cruella: