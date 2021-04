Emocionado, Galvão Bueno celebra retorno às transmissões da Globo: ‘Vitória de Deus e da ciência’

O narrador Galvão Bueno se emocionou em sua reestreia na Rede Globo, neste domingo. Após ficar longe das transmissões da Globo por 14 meses devido à pandemia de Covid-19, o locutor está vacinado contra o coronavírus e comandou a Supercopa na emissora. Galvão celebrou a vitória.

– A emoção toma conta de mim. Mas, vou repetir, não é uma vitória minha. É uma vitória de Deus e da ciência. Viva à vida! Poder estar aqui agora com 47 anos de história (na carreira como locutor) e 14 meses depois de narrar um jogo. E que jogo! – comentou ele logo na entrada da transmissão.

Galvão narrou pela última vez na partida entre Flamengo e Athletico, na Supercopa 2020. Durante a pandemia, ele ficou longe das cabines de transmissão por 14 meses. Para suprir a ausência, ele precisou se reinventar para se manter na TV aberta.

– Vou confessar uma coisa aqui. Estou em uma felicidade, cara, que você não pode imaginar. Voltando a fazer aquilo que amo. Mas, talvez, fosse daqui a duas semanas seria melhor. Se o futebol estivesse melhor encaixado dentro do mundo que sofre tanto. Não faria diferença… – comentou ele.

Neste domingo, ele retornou aos estúdios no confronto entre o campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, e do Brasileirão, o Flamengo. A decisão acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília.