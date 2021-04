Embora as emoções básicas e suas funções em nossas vidas possam ser semelhantes entre todas as pessoas, ainda existem as subjetividades que fazem com que cada sujeito lide de uma forma diferente com cada situação vivida. Entretanto, da mesma maneira teremos um “porquê” primordial para todos os casos.

Isto é, as emoções básicas estão relacionadas com a nossa sobrevivência e embora cada pessoa possa explorá-las com intensidades e frequências diferentes, o motivo pelo qual elas aparecem ainda serão semelhantes.

Porém, isso não quer dizer que a causa da tristeza do outro é a mesma que a sua. Mas sim, que a tristeza que aparece no outro tem uma função igual a tristeza que acontece em você. Percebe a diferença entre os dois casos?

Abaixo traremos mais informações que lhe ajudarão a compreender melhor estas informações. Acompanhe.

Emoções básicas e suas funções em nossas vidas

Abaixo listamos as 6 emoções básicas e suas funções em nossas vidas:

1- Medo

O medo pode surgir de diversas formas. Medo de barata, de falar em público, de ir mal em uma prova… Não importa a razão! Todos que sentimos medo temos aquela sensação de que tudo pode dar errado e de que, em muitos casos, é melhor deixar pra lá.

E embora o medo possa parecer algo extremamente ruim, ele é simplesmente essencial para o nosso desenvolvimento, pois:

O medo é um mecanismo autoprotetor do nosso corpo, que faz com que consigamos fugir ou enfrentar algo que possa ser nocivo e prejudicial para a nossa saúde física ou mental. O medo nos ajudou a chegar aonde estamos hoje, pois foi o fator propulsor da busca por conforto, proteção, cuidado e saúde, garantindo o desenvolvimento da nossa espécie.

2- Alegria

A alegria, quando aparece, faz com que nos sintamos especiais, completos, felizes e realizados. Ela traz consigo um aumento na autoestima e um amor-próprio que não é sentido durante uma crise do medo. Sua função primordial é:

A alegria é uma recompensa que faz com que tomemos atitudes que nos tragam bem-estar e felicidade. Assim, passamos a ter sensações mais prazerosas no corpo e desenvolvemos uma vida mais leve e saudável.

3- Tristeza

A tristeza parece que vai nos afogar quando surge, fazendo com que passemos a questionar muitas coisas que acontecem em nossa vida. Sentimos que nada faz sentido e que é preciso desistir de alguns sonhos “impossíveis”. Porém, esta é uma das emoções básicas pois:

A tristeza é um importante autoprotetor que faz com que tenhamos menos gastos energéticos com algo “não danoso”. Assim, focamos no que está ruim para que seja possível atravessar a fase da forma menos nociva possível. A tristeza também nos impulsiona às relações sociais que, em essência, fazem parte da nossa capacidade de sobreviver à diversas adversidades. Ela também faz com que tenhamos um equilíbrio emocional e sejamos capazes de reconhecer a felicidade.

4- Raiva

A raiva aparece ao lado da frustração, fazendo com que fiquemos mais hostis. Assim, “explodimos” no calor da emoção e nem sempre conseguimos lidar com as sensações de raiva da melhor maneira. Entretanto, é preciso compreender que essa emoção básica surge pois:

A raiva vem como uma força que nos ajuda a lidar com uma frustração, a fim de nos auxiliar no encontro de um caminho que seja passível de mais sucesso. Porém, quando a raiva não traz um resultado bem sucedido, teremos que lidar com a dor da tristeza.

5- Surpresa

Basta um acontecimento inesperado para que a nossa voz fique em tom mais alto, o corpo fique mais agitado e até mesmo a temperatura corporal aumente. Isso surge porque a nossa mente precisa processar o que está acontecendo, a fim de compreender se é algo nocivo ou não.

A surpresa “limpa” a nossa memória de trabalho, deixando-nos mais focados no que acabou de acontecer, a fim de estabelecer uma análise do ocorrido e, dessa forma, possamos lidar melhor com a situação.

6- Nojo

Por fim, temos o nojo como uma das emoções básicas que é vista como uma das principais quando o assunto é “sobrevivência”. Afinal, a sensação de náusea e repulsa a algo ou alguém tem uma explicação bem específica, veja:

O nojo vem de encontro com uma proteção contra o que pode ser “tóxico” para o corpo. Em tempos de sociabilidade, no entanto, ele também aparece como um protetor contra relacionamentos nocivos à saúde mental.

Todas as emoções básicas e suas funções são importantes e indispensáveis para a nossa sobrevivência. Quando compreendemos isso, passamos a lidar com cada uma delas de uma forma mais equilibrada e saudável.