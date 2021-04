Emparedada pela primeira vez, Viih Tube declara: ‘Pelo menos eu cheguei até aqui’ | casa BBB

Emparedada, Viih Tube conversa com Arthur na cozinha do VIP do BBB21. A sister, que está na berlinda pela primeira vez, comenta: “Vou falar, eu achei que estaria pior hoje no Paredão. Eu não sei se é porque está na reta final… ir no Paredão como vocês foram, no começo do programa, aí deve dar um negócio: ‘Nossa, sair agora?'”. “Dá um medo”. confirma o brother.