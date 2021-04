Emparedada, Pocah recebe abraço de Juliette, que a elogia: ‘Você é maravilhosa’ | casa BBB

A maquiadora se aproxima da sister e a abraça: “Obrigada viu?” Ao ser abraçada, Pocah responde falando algumas palavras para Juliette. As duas riem e, depois, a paraibana reforça: “Você é maravilhosa. Eu não sei o que vai acontecer, a gente viveu muita coisa boa aqui e lá fora a gente vai se encontrar se Deus quiser. Ou então a gente vai se encontrar aqui mais vezes. Que seja feita a vontade Dele, o que for melhor para cada um. Daqui a pouco pode ser eu, está todo mundo no mesmo barco”.