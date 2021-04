Juliette e o emparedado Fiuk estão na cozinha da Xepa da casa do BBB21. Enquanto o cantor e ator come, a advogada, que também está preparando algo para comer, brinca com ela: “Eu não gosto de você e nem de cheirar você, nem de tirar onda com você, eu odeio“. O artista emenda: “É por isso que dizem que o amor e o ódio caminham lado a lado, né?“. A paraibana fala: “Só se você for apaixonado por mim, porque eu não sou por você“.