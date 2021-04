Emparedado, Gilberto rememora dinâmica e desabafa: ‘Todo mundo aqui faz tudo’ | casa BBB

Fiuk e Gilberto conversam na área externa do BBB21. O pernambucano rememora justificativa de sister durante Jogo da Discórdia e conclui em seguida: “Se ela tinha intimidade comigo e não me falou algo, por que ela acha ruim eu ter intimidade com ela e, antes de ir falar com ela, eu comentar com outra pessoa?” O brother continua: “É dois pesos e duas medidas, Fiuk. Eu não posso cobrar porque todo mundo aqui faz isso. Todo mundo aqui faz tudo. Fala mal, depois se arrepende, volta atrás”.