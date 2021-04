Emparedado no BBB21, Gilberto garante: ‘Estou estranhamente feliz’ | casa BBB

“Primeiro Paredão que eu estou feliz. Estranhamente feliz. Eu estou achando que posso me lascar, mas estou feliz igual. Eu tinha certeza que acabava para mim ali (no Paredão com Rodolffo). Quando eu voltei, foi um sentimento de ‘é um bônus’. Já tive duas semanas desde que ele saiu”, comenta ele, que emenda: “Vivi tudo, amigo. Vivi o que ‘sabe muita coisa’, vivi voltar nos Paredões, ser o surtado, o tombado. Vivi tudo, amigo. Eu beijei na boca”.