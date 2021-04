Arthur, Fiuk e Thaís formam o 11º Paredão do BBB21 e justificam, na noite deste domingo, 11/04, os motivos para continuarem no reality, na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Thaís foi indicada pelo Líder Caio, Fiuk parou no Paredão após perder a ‘Final do Mal’ na Prova do Líder e Arthur e Pocah foram os mais votados pela casa.