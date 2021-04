Emperur ‘não engole’ expulsão e rebate árbitro: “Se coloca em risco todo um trabalho e preparação”

O Palmeiras conseguiu vencer na estreia, mas foi no sufoco diante do Universitario, do Peru. O time palmeirense fez uma boa exibição no primeiro tempo e poderia ter matado o jogo nos primeiros 45 minutos. Na etapa complementar, até fez o segundo gol, mas Emperur foi expulso por ter levado o segundo cartão amarelo e a partir daí a partida mudou.









Os peruanos conseguiram empatar e até criaram chances para buscar a virada, mas no finalzinho, o Verdão conseguiu a vitória com o zagueiro Renan. Assim, a equipe de Abel Ferreira lidera seu grupo e o técnico português fica mais aliviado por ter conseguido começar com o pé direito na Copa Libertadores da América.

Logo após o confronto, o defensor Empereur se mostrou inconformado com a expulsão e rebateu a arbitragem via Instagram. A declaração do jogador rendeu muita repercussão nas redes sociais e foi um dos assuntos mais comentados na web entre os palmeirenses.

�� Alan Empereur se pronunciou no Instagram! Disse sobre o critério da arbitragem que pode comprometer o trabalho! Seguimos ���� pic.twitter.com/Vg53Ty1pzy — INFOS Palestra ⓟ �� ���� (@Infos_palestra)

April 22, 2021





“Muito triste e me sentindo injustiçado demais pela falta de critério e exagero do juiz nos meus dois cartões amarelos. Não gosto de falar de arbitragem, mas é difícil digerir uma situação dessas, ainda mais quando se coloca em risco todo um trabalho e preparação. Por fim, feliz pela vitória do time, o que foi mais importante”, desabafou.

Apesar do susto, Abel tem coisas boas para seguir o trabalho nessa temporada. O time mais leve no meio de campo fez com que o Verdão dominasse o jogo até a expulsão. Assim, é provável que o comandante siga optando por atletas mais jovens para atuar no setor.